Reúnen un millón de firmas para que Amber Heard quede fuera de ‘Aquaman 2’

Después de que se diera a conocer la noticia del despido obligado de Johnny Depp por Warner Bros. en la tercera parte de ‘Animales Fantásticos’, comenzó en redes sociales una campaña para que los mismos estudios despidieran a Amber Heard de ‘Aquaman 2’.

La petición que los fanáticos y usuarios de las redes sociales comenzaron desde la semana pasada para que Amber Heard también sea despedida ya ha superado más de un millón de firmas.

Over 1M people have signed a petition to remove Amber Heard from 'Aquaman 2' pic.twitter.com/mA06sMVA6y

— Fandom (@getFANDOM) November 12, 2020