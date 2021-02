Revelan audio de Larry Ramos admitiendo todo lo que debe

Después de que se diera a conocer que Larry Ramos, actual pareja de Ninel Conde perdiera la demanda con Alejandra Guzmán. Ahora se ha revelado un audio donde el empresario admite que debe 27 millones de dólares y asegura no tener el dinero para pagar su deuda.

Esta conversación la entabló con Guillermo Carbajal y Cynthia Velarde ex representante de Alejandra Guzmán, el audio fue grabado en un restaurante de Santa Fe el pasado 4 de septiembre y ya está en manos del FBI.

Además en el audio se alcanza escuchar que Ramos le ha mentido a Ninel Conde. Incluso con las personas que mantiene esta conversación les pide de favor que hablen bien de él para continuar con su técnica de emprendimiento.

Guillermo le pregunta sobre Ninel y Larry responde: “Yo no tengo la culpa, hay que poner un invisible que es culpable, porque si yo soy el culpable de esta mierda, qué ganamos con esto, perdemos todos”, dice Ramos además, expresó “lo que pasa es que ella no sabe el detalle, yo le he dicho que hay un tercero” expresó Larry cuando le preguntaron si Ninel estaba enterada.