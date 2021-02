Fabiola Guajardo perdió un papel por la forma de su boca

Este lunes comenzó a viralizarse un mensaje que realizó Fátima Molina donde hablaba de la discriminación por su apariencia sigue generando polémica. Sobre todo entre las mismas actrices quienes han manifestado su apoyo a la protagonista de ‘Te acuerdas de mí’.

Una de ellas ha sido Fabiola Guajardo, quien después de hablar de sus proyectos fue cuestionada por la prensa sobre esta polémica y manifestó que la apariencia física no debería ser lo importante sino el talento, aunque ella considera a Fátima una mujer muy guapa.

Además confesó que en algún momento vivió de su vida la apariencia de su rostro no le dio un papel en su carrera como actriz.

“Un productor no me quiso dar un personaje, bueno eso es lo que me contaron, por la forma de mi boca, que porque era muy sensual, muy sexy. Amo mi boca, aprendí a quererla porque cuando me la señalaron si fue como: ‘¿qué tiene mi boca?'”, explicó Fabiola a los reporteros que la cuestionaron sobre este hecho.