Niurka reacciona al escándalo de acoso de Vicente Fernández

Hace una semanas Vicente Fernández desató una polémica, después de ser exhibido tocando a una fanática. Aunque posteriormente aparecieron más evidencias de estos tocamientos, el cantante negó en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda estas acusaciones.

Sin embargo, surgió recientemente una irreverente declaración de Niurka sobre este las acusaciones de acoso en contra del cantante mexicano. Con su sentido del humor que la caracteriza bromeó al respecto y aseguró que dejaría que la tocara.

Niurka aceptó que le tocara el busto y le hizo una propuesta considerada como indecorosa, incluso subida de tono. Fue durante una entrevista para el programa ‘Sal y Pimienta’ de la cadena Univisión donde mandó este contundente mensaje.

“Yo dejaría que me tocara la bubi, pero además viniendo de él, con las canciones que canta, con lo bello que canta, yo sí dejo que me la toque pero que me cante dos o tres canciones”, expresó Niurka mientras ríe a carcajadas, pero también reconoció que es un “viejito raboverde” y criticó a la joven que se guardó tanto tiempo la acusación.