Adele no podrá hablar de su relación en sus nuevas canciones

El año pasado se dio a conocer que Adele se divorció tras tras 3 años de matrimonio con Simon Konecki.

Se sabía que la cantante pagó 140 millones de libras a su ex y además compartirán la custodia de su hijo Angelo. Adele pidió al juez que los detalles del acuerdo del divorcio se mantuvieran en privado, sin embargo, se acaban de revelar detalles de este acuerdo.

Para no hablar de cómo fue su matrimonio, la cantante de 32 años, que actualmente mantiene una relación con el rapero Skepta, no podrá componer canciones donde hable de su ex. Algo que caracterizaba a los exitosos temas que compuso en el pasado Adele.

La cláusula del divorcio deberá cumplirla de manera rigurosa sin poder hablar de su relación con Konecki en ninguna canción, con la intención de proteger a su hijo Angelo, quien tiene siete años.

Aunque Adele anunció durante la boda de su mejor amiga Laura que su cuarto álbum saldría en septiembre del año pasado, debido a la pandemia se retrasó este lanzamiento. Pero a través de redes se ha filtrado el regreso de Adele.