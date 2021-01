Exhiben a Vícente Fernández tocando a fan

El cantante fue exhibido a través de un clip en TikTok donde aparece tocando a una fan de manera inapropiada.

Las imágenes se volvieron virales en la plataforma y ahora circulan en otras redes sociales como Instagram y Twitter. Las criticas por parte de usuarios de las plataformas no se hicieron esperar y causaron un verdadero debate.

En el vídeo difundido por el usuario @trplexxx, aparece Vicente Fernández tocando sin su consentimiento el seno de una joven. Los hashtags con los que se compartió el vídeo son: “tit, you wish you were me, hes wet”. En su traducción dicen: “teta, desearías ser yo, está mojado”, a manera de burla.