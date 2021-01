Fan rompe el silencio y habla del vídeo de Vicente Fernández

Este miércoles se viralizó en un vídeo que una usuaria subió en TikTok, en el que exhibió a Vicente Fernández mientras la tocaba en uno de sus senos. El clip generó un debate entre los usuarios de las redes sociales.

Mientras unos opinaban sobre un tema de acoso, otros tantos aseguraban que la chica había disfrutado el momento. Sin embargo, el alcance que tuvo el clip obligó a la misma joven a explicar con detalles la historia detrás del vídeo.

Fue a través de la misma plataforma que la usuaria colgó un vídeo en inglés, aunque posteriormente fue borrado, pero detalla que ese vídeo fue captado en 2017 y en ese momento no se percató del tocamiento de Vicente Fernández.

“La razón por la cual mi expresión se ve tan tranquila, no es porque me gustó, más bien se debió a que no me di cuenta que su mano estaba ahí, hasta que después estaba viendo las fotos con mi mamá. Yo estaba usando un bra un brassiere con relleno y es m uy difícil sentir algo, especialmente porque estaba en la parte de abajo realmente no me di cuenta hasta que vi la foto, hice zoom, me sentí super violentada, super enojada con el señor, todos lo están defendiendo. Yo manejo mis traumas con humor y sarcasmo cada quien tiene sus mecanismos de defensa, pero me hacen sentir como si no fuera para tanto, pero si lo es, por eso lo publico, no me importa que sea Vicente Fernandez, él no debió tocar mi cuerpo sin mi permiso especialmente en esa área”, expresó la joven.