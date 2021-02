Joven acosada por Vicente Fernández rechaza sus disculpas

Han pasado tres semanas desde que se viralizó el vídeo que exhibía a Vicente Fernández tocando de manera inapropiada a una joven. Después del escándalo mediático que persiguió al cantante, decidió romper el silencio.

Durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el cantante negó las acusaciones de acoso y ofreció disculpas a quienes ofendió. Sin embargo, la joven asegura que la disculpa no es suficiente para ella, aunque no busca ninguna compensación, ni exposición mediática.

“Su mano iba directamente hacía mi busto, esto pasó con cuatro mujeres más y si fuera accidente no pasaría tanto. Su disculpa se sintió que no era sincera y era para los medios, no a nosotras”, explicó la joven que ofreció su primera entrevista para Tony Dandrades, presentador de Primer Impacto.