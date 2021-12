Gustavo Adolfo Infante responde a demanda de Ingrid Coronado

Gustavo Adolfo Infante habló sobre el proceso judicial que tiene tras ser demandado por la conductora de TV, Azteca, Ingrid Coronado.

Como ya se ha dado a conocer, tanto en este como otros espacios de comunicación, Coronado presentó una demanda en contra de Charly López por violencia psicoemocional, patrimonial, sexual, económica y mediática, y en este último cargo mencionó también a Gustavo Adolfo Infante, quien señaló estar dispuesto a enfrentar la ley.

A través de su canal de Youtube, Gustavo Adolfo destacó que no había cometido ningún delito pues el que había hablado mal de Ingrid Coronado había sido Charly López y el solo se encontraba realizando su trabajo.

Infante señaló que no conoce a Ingrid Coronado por lo que no tiene un problema con ella. Al mostrar la demanda, Infante leyó que tienen prohibido acercarse a la víctima, así como tener comunicación con ella.

“Yo no he molestado, ni he agredido, ni le he hecho nada a la señora Coronado ni la conozco. La cosa es entre Charly y ella, y uno que culpa tiene”, expresó.

“Yo como reportero pregunté, ahora quieren matar al reportero. Resuélvanlo entre ustedes y yo ni siquiera conozco a la señora Coronado”, reiteró.