Camila Cabello realiza cover de “I’ll be home for Christmas” acompañada de mariachi

Una vez más Camila Cabello ha mostrado el orgullo que tiene por sus raíces mexicanas y a través de su cuenta oficial de Instagram compartió un nuevo cover que realizó y acompañada de mariachi.

Se trata del exitoso tema “I’ll be home for Christmas” original de Michael Bublé y que en su momento Luis Miguell incluyó en su disco “Navidades” en 2006.

“Quería rendir homenaje a mi herencia mexicana con esta versión navideña de I’ll be home for Christmas – Luis MiRey lo hizo primero y en español, pero quería llevarlo a una audiencia que normalmente no llega a escuchar la belleza de la música de Mariachi”, escribió Camila en la descripción del clip.