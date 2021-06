Gonzalo Peña ya dio su declaración, tras ser acusado de abuso por Daniela Berriel

Tras ser acusado de abuso por parte de Daniela Berriel, Gonzalo Peña decidió irse del país y permanecer en el extranjero, sin dar una declaración legal, lo cual provocó una ola de reclamos por parte de sus seguidores, quienes esperaban en algún momento hablara respecto al tema.

Daniela y su abogado, Xavier Olea, se presentaron recientemente en ‘Ventaneando’, para confirmar que el actor ya rindió su declaración ante un notario público.

Aunque Daniela no dio a conocer los detalles de las respectivas declaraciones, confirmaron que sus declaraciones coinciden por lo dicho por ella.

“Sentí más paz, porque obviamente tener la declaración de él eso me ayuda muchísimo, me ayuda legalmente y me ayuda también a que la gente (crea), porque mucha gente aún seguía dudando, a mí me seguían llegando mensajes todavía negativos y creo que ya teniéndola declaración de Gonzalo ya no hay duda alguna”, confirmó Daniela.