Daniela Berriel acusa a Gonzalo Peña como cómplice de abuso

Daniela Berriel utilizó sus redes sociales para denunciar al actor Gonzalo Peña y al amigo de este, Eduardo Ojeda quien abusó de ella hace un año en Acapulco.

La actriz confirmó que decidió denunciar públicamente este terrible momento, debido a que hace un año que denunció ante autoridades a estos dos hombres, que hasta la fecha continúan libres y felices, mientras que para ella ha sido un año de lucha para poder continuar con su vida.

“Estoy harta, estoy cansada y tengo miedo, y esto es el último recurso que me queda. Explicaré lo que me está pasando, el 14 de marzo de 2020 me violaron en Acapulco (…) no daré muchos detalles, porque hay detalles que no sería padre que estuvieran por aquí, pero daré los suficientes para que entiendan la historia. Hace unos cinco años conocí a Gonzalo Peña salimos en varias ocasiones y dejamos de salir porque las cosas no funcionaron”, declaró al inicio de su vídeo.