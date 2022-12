Liberan primer tráiler oficial de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’

Los ‘Guardianes de la Galaxia’ están de regreso con emocionante tráiler oficial para su tercera entrega, después de cinco años.

Marvel liberó el primer tráiler oficial de esta tercera entrega en la que además volvemos a ver a Gamora y se explorará los orígenes de Rocket Raccoon. En este primer tráiler podemos ver finalmente la entrada del súper ser dorado Adam Warlock, personaje cósmico interpretado por Will Poulter.

Dentro de los cómics este ser supermo está creado para destruir a los ‘Guardianes de la Galaxia‘, pero parece que el personaje de Chukwudi Iwuji, High Evolutionary, se convertirá en el villano principal, un ser ultrainteligente que creó a Rocket.

James Gunn regresó para escribir y dirigir esta tercera entrega antes de dejar el MCU y encabezar DC Studios como su codirector ejecutivo, la película se entregará el próximo 5 de mayo.

El equipo de los ‘Guardianes de la Galaxia’ tendrá una entrega especial en “Guardians of the Galaxy Holiday Special” además tuvieron una breve aparición en ‘Thor: Love and Thunder’ de Taika Waititi, y jugaron un papel decisivo en ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers End Game’.

