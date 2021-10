Confimarn que Adam Warlock se une a ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’

Después de que el portal Deadline diera a conocer que el actor Will Poulter sería el encargado de darle vida a Adam Warlock, uno de los personajes más poderosos del universo de Marvel, el director de ‘Guardianes de la Galaxia’ se encargó de confirmar la noticia.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que James Gunn retuiteó la noticia que fue publicada la tarde de este lunes.

“Como ustedes saben, a menudo rechazo falsos rumores, así que … um … Bienvenido a la familia de los Guardianes, Will Poulter. Es un actor increíble y un tipo maravilloso. Te veo en un par de semanas. #AdamWarlock # GotGVol3”, escribió en su cuenta oficial el director.

Welcome to the Guardians family, Will Poulter. He’s an amazing actor and wonderful guy. See you in a couple weeks. #AdamWarlock #GotGVol3 https://t.co/RaNeGDIC0E

As you guys know I often strike down false rumors, so… um…

Como recordarás, este personaje fue nombrado de manera breve en la escena post-créditos de la película ‘Guardianes de la Galaxia Vol.2’ y de esta manera su participación acaba de confirmarse.

Desde el 2017 Kevin Feige confirmó que la aparición de este personaje no sería en ‘Avengers: Infinity War’, sino hasta la tercera entrega de ‘Guardianes de la Galixa’: “Adam no es parte de Infinity War aunque por supuesto lo es en los cómics, pero a James Gunn siempre le ha gustado mucho el personaje”.

Tras darse a conocer la noticia, James Gunn ha estado interactuando con sus seguidores y fanáticos de Marvel. Incluso retuiteo una imagen de una ilustración que un artista realizó para mostrar cómo luciría Will Poulter como Adam Warlock.

Before I start work today wanted to try #willpoulter Adam Warlock! @JamesGunn has not failed us yet so I am excited to see where this goes!, congrats Will pic.twitter.com/BniO3w4gpV

— BossLogic (@Bosslogic) October 12, 2021