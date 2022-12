‘The Rock’ confiesa que cuando era pequeño robaba chocolates y regresa a pagar por ellos

Sin duda alguna Dwayne ‘The Rock’ Johnson confesó en un video que se ha viralizado que en su juventud robaba chocolates y para compensar el daño decidió regresar a la tienda para pagar por ellos.

Como muchas ocasiones los ha confesado, el actor y ex luchador, sus orígenes fueron muy difíciles, incluso fue desalojado del lugar donde vivía con su familia y al no tener con qué alimentarse robaba ‘Snickers’ de camino al gimnasio.

Para reivindicarse, el actor californiano llevó varias bolsas de chocolates a la tienda de donde las robaba, un 7-Eleven en Hawaii y pagó las cuentas de las personas presentes y dejó dinero extra a los empleados.

Todo lo anterior lo mostró en su cuenta oficial de Instagram, donde explicó además los motivos que lo llevaron a robar en su adolescencia.

“Finalmente exorcicé a este maldito demonio de chocolate que me ha estado royendo durante décadas. Fuimos desalojados de Hawaii en el 87 y después de todos estos años finalmente volví a casa para corregir este error. Estaba muy arruinado, así que solía robar un Snickers king size todos los días de un 7-Eleven durante casi un año cuando tenía 14 años, de camino al gimnasio. Los Snickers eran para antes de mi entrenamiento diario. El mismo empleado, estaba allí todos los días y siempre volteaba la cabeza, nunca me formaba problemas. No podemos cambiar el pasado…”