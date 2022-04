Alfredo Adame pide que la Selección llame al ‘Chicharito’ Hernández

En una reciente entrevista que tuvo Alfredo Adame pidió que la Selección llame a Javier ‘Chicharito’ Hernández para el Mundial de Qatar 2022.

En sus declaraciones Alfredo Adame aseguró que fue muy buen futbolista en su adolescencia y aunque admitió que nunca pudo considerarse como un jugador a nivel profesional dio buen desempeño en su momento.

Fue para el programa ‘Zona TUDN’ que en compañía de Moises Muñoz y Kikin Fonseca, el conductor de televisión causó controversia con sus declaraciones pues considera que deberían llamar al Javier Hernández al mundial por su desempeño en LA Galaxy.

“A la Selección la veo muy frágil. Si no se ponen las pilas, nos van a poner una madriza en el Mundial”, opinó Adame y al ser cuestionado sobre el futbolista declaró: “Sí, por supuesto que traería al ‘Chicharito’. Metió dos goles ayer. ¿Por qué no lo traen? Yo creo que le pasa lo que me pasó. A mi me importarían un bledo las indisciplinas, lo que sea, pero traigo al Chicharito”.