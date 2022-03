Javier ‘Chicharito’ Hernández vuelve a convivir con sus hijos

La última vez que el ‘Chicharito’ Hernández compartió con sus más de 5 millones de seguidores en Instagram, momentos junto a sus hijos, a quienes tuvo tras su relación con la modelo australiana Sarah Kohan, fue en diciembre de 2020.

Tras un largo proceso de divorcio y algunos acuerdos de no publicar las imágenes de sus hijos, el futbolista ha decidido compartir un par de fotografías conviviendo con Noah y Nala, eso sí cuidando la identidad de los menores, pues no dejó ver sus rostros en las postales.

Estas fotografías aparecen en la plataforma después de que su ex pareja, lo acusara de ser un padre ausente y él mismo aclarara que le duele que se especule que sus hijos no son de él. Incluso apareció una declaración de su actual novia quien asegura que es un gran papá.

Junto a las postales Javier escribió: “¿Y que si todavía no tienen edad para leer esto? Sé que lo saben, pero se los quiero volver a repetir, son lo mejor que me ha pasado en la vida y siempre van a ser lo más importante. Mi amor por ustedes no se puede comparar y es infinito. Siempre, hasta mi último respiro, estaré agradecido con ustedes y con la vida por permitirme vivir esto que estoy viviendo.”, se lee en la publicación.

“Gracias por ser mi mayor reto y la más divertida experiencia, sé que sigo aprendiendo y continuaré para toda la vida, pero gracias por comprenderme y enseñarme tanto. Les prometo que todo lo que hago es por ustedes y que seguiré trabajando para ser un mejor humano día con día y el papá el cual ustedes y yo nos sintamos orgullosos. Gracias porque no importa que el mundo gire, cuando me dan un abrazo todo se detiene. Me confirman que lo único que importa en esta vida es el amor y ustedes hacen que sienta el amor mas profundo e incondicional que existe. Gracias por las carcajadas, por darme tantas lecciones, por sus besos, abrazos, por sus mil y un maneras de demostrar amor, sobre todo gracias por permitirme crecer a su lado y formar parte de su vida. Los amo con todo mi corazón”, finalizó.

‘Chicharito’ Hernández presenta oficialmente a su novia en un evento público