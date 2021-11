YosStop asegura estar perdiendo la vista por ‘encierro’

YosStop asegura estar perdiendo la vista tras cuatro meses de estar encerrada en la cárcel.

Según una publicación compartida en su cuenta de Instagram, YosStop dice que se siente muy asustada debido a que padece de visión borrosa.

“Siempre he sido una persona muy visual, creo que es el sentido que más me gusta. Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también mi vista”, escribió en la influencer en una carta.