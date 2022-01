Yanet García eleva la tempertura usando ‘hilo dental’

La ex presentadora del clima ha compartido una sexy fotografía para realizar una reflexión acerca de las críticas que ha llegado a recibir debido al contenido que realiza a través de su cuenta de Instagram para promover su página de OnlyFans.

En la postal aparece usando solamente una delicada tanga conocida como ‘hilo dental’ debido a lo diminuto de la prenda que apenas se alcanza a ver en sus curvas, que son el atractivo que más destaca Yanet García en cada fotografía que comparte.

“No permitas que el ruido exterior te desenfoque de tus metas. Si intentas agradar a todo el mundo nunca lograrás nada y solo perderás el tiempo; te sentirás manipulado e infeliz. Debes darte cuenta de que no puedes tener a todo el mundo contento, que no puedes ganarte la aprobación de todos; incluso si hicieras lo que ellos quieren, aún así puede que no tuvieras su aprobación. Tienes que vivir conforme a tus propósitos y no a los de los demás. Si deseas ser una persona excelente y exitosa será mejor que aprendas a lidiar con este tipo de personas porque sino lo haces, puedes desviarte de tus objetivos. La indiferencia ante este tipo de personas será tu mejor arma, no te preocupes si alguien habla mal de ti, no pierdas tu tiempo tratando de enfrentarte a ellos, porque lo más probable es que salgas perdiendo. Alguien me dijo una vez : Preocúpate cuando no hablen de ti porque eso significará que no estás haciendo NADA. “ La crítica es el homenaje que la envidia le hace al éxito”, escribió Yanet.