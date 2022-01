Selena Gomez será juez en concurso de Google sobre la salud mental

Desde el año pasado, Selena Gomez lanzó de manera oficial su ‘Fundación Rare Impact’, la cual está centrada en el bienestar de la salud mental, siendo ella misma una víctima de la depresión y ansiedad, ahora ha anunciado su asociación con Google.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la actriz, cantante y productora compartió con sus más de 291 millones de seguidores que será juez del concurso de Google, la empresa es uno de los contribuyentes más importantes de ‘Rare Impact Fund’.

“Además de contribuir al ‘Rare Impact Fund’, el lema del concurso para estudiantes Doodle for Google de este año es “Me preocupo por…” Doodle for Google es un concurso anual en el que los estudiantes de K-12 dibujan su interpretación de un lema para la oportunidad de aparecer en la página de inicio de Google. Me emociona anunciar que seré juez para el concurso de este año. Me encanta canalizar mi viaje hacia mi arte y no puedo esperar a ver cómo los estudiantes hacen lo mismo. Visite el sitio web Doodle for Google vinculado a continuación para seguir el sencillo proceso de envío de cuatro pasos. Tengo muchas ganas de leer tus historias y ver lo que crean”, terminó.