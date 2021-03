Will Smith podría incursionar en la política

Hace unas semanas Dwayne ‘La Roca’ Johnson, confirmó que podría lanzarse para las próximas elecciones como candidato y la noticia causó mucho alboroto entre sus seguidores, quienes aparentemente lo apoyan incondicionalmente, ahora Will Smith parece seguir el mismo camino.

Durante una entrevista en el podcast ‘Pod Save America’, el actor aseguró que puede que su misión, vaya más allá de la vida pública y los reflectores de Hollywood, ya que le gustaría ser parte de una transformación positiva para su país.

View this post on Instagram

El actor ha mostrado su alivio, tras la salida de Donald Trump, y esperará la llegada de buenas decisiones para su país.

“Por el momento creo que lo ideal es que la oficina vuelva a estar limpia, y a partir de ahí pues ya consideraré mis opciones. No lo sé, la verdad, desde luego no tengo ideas y opiniones, creo firmemente en el entendimiento entre la gente y en la posibilidad de que vuelva a reinar la armonía. De lo que estoy convencido es de que siempre haré la parte que me toca, ya sea desde el enfoque artístico o con esas hipotéticas incursiones en la arena política”, confirmó.