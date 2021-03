Sara Sosa afirma que José José no era atendido en México

Sara Sosa decidió aparecer en una reciente entrevista para ‘Primer Impacto’, causando todo tipo de críticas, ya que afirmó que su papá, José José, estaba mal de salud cuando vino a México por él.

“No estaba bien, él no estaba bien, él necesitaba atención médica y no la tenía (…) Estaba muy muy bajo de peso, es que son mil cosas, igual no sé, si debo de hablar de eso, porque son cosas que pasan y no quiero ser la persona que esté apuntando dedos”, declaró en entrevista para Univisión.