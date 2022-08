Thalía vuelve a ponerse en la piel de Marimar

La actriz y cantante es una de las famosas más activas en redes sociales, cada oportunidad que tiene da qué hablar gracias a sus publicaciones que realiza, sobre todo en su cuenta verificada de Instagram donde acumula más de 19 millones y medio de seguidores.

Fue este domingo que Thalía sorprendió a sus seguidores al compartir que encontró el vestido de ‘Marimar’, uno de sus personajes más importantes en su carrera como actriz y decidió volver a ponérselo para revivir a la famosa costeñita.

“En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi Costeñita ideal, es decir,una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos. Más de dos décadas después, #Marimar sigue conquistando corazones y audiencias variadas en todos los territorios, de todas las generaciones y sin barrera de lenguaje.Lo que yo sentí en el momento en el cual me empecé a caracterizar una vez más, pero más de 20 años después, me hizo llorar de alegría y recordar una avalancha de momentos inolvidables”, escribió en la plataforma .

Posteriormente colgó un video donde mostró cómo recreó el famoso papel que interpretó en el año de 1994.

“Hacerme el cabello con el difusor, broncearme la piel con maquillaje como lo hice diariamente durante la filmación (ojo que en aquella época no había tan buenos auto bronceadores) y el enfundarme en tan emblemático vestido, automáticamente me hizo convertirme de pieza cabeza en mi adorada Marimar. Que mágico, y que fortuna poder compartir estas emociones con los fanáticos originales de nuestra Bella, y con la nueva generación que apenas está descubriendo el ritmo de nuestra costeñita amada en los challenges virales. Me divertí mucho haciéndolo para todos ustedes… aunque tengo que admitir, que también lo hice para mi… y me alegro algo escondidito que tenía en él”, finalizó en la descripción del siguiente clip que ya acumula más de 320 mil reacciones en la plataforma.