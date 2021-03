‘Speedy Gonzales’ y ‘Pepe Le Pew’ podrían desaparecer

Este fin de semana en la columna de Charles Blow del New York Times, lanzó una petición para que ‘Speedy Gonzales’ y ‘Pepe Le Pew’ fueran canceladas ya que aparentemente fomentan la cultura de violación y racismo.

La columna titulada ‘Six Seuss books bore a bias’, habla sobre cómo el racismo debe ser expulsado de personajes o caricaturas que ven lo niños y normalizan ciertas conductas de sus personajes favoritos, creyendo que es un escenario correcto.

En su opinión confirma que cuando él era un niño veía como en ‘Speedy Gonzales’ había un estereotipo negativo de los mexicanos y ‘Pepe Le Pew’ normalizaba la cultura de la violación, ya que a toda costa quería estar siempre con la gatita, aún cuando ella no quería.

Más tarde, utilizó su cuenta de Twitter para poner el ejemplo de como ‘Pepe Le Pew’ tomaba y besaba a una “chica” en contra de su voluntad y finalmente el personaje cerraba la puerta para que no escapara.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021