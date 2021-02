Cara de papa ahora será género neutro

Este jueves trascendió la decisión que tomó la marca que fabrica a los queridos personajes de ‘Toy Story’, lo que causó un verdadero debate entre los usuarios de las redes sociales.

Aunque es un clásico juguete de más de 70 años, Hasbro tomó la decisión de cambiarle el nombre y dejarlo con un género neutro. De acuerdo a un comunicado la compañía informó que el juguete necesitaba un cambio de imagen que fuera moderno.

Según señala el New York Post, se quedará con el nombre de ‘Cara de Papa’ desechando la palabra de ‘Señor’ o ‘Señora’, sin embargo los juguetes no se van a ningún lado y seguirán a la venta. Será hasta el próximo año cuando el nuevo apodo del juguete comience a aparecer en las cajas.

Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the ‘MR.’ I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren’t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ

— Hasbro (@Hasbro) February 25, 2021