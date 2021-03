Kuno Becker anuncia que se convertirá en papá

Este fin de semana, Kuno Becker utilizó sus redes sociales para confirmar que durante los próximos meses se convertirá en papá por primera vez.

A través de sus redes sociales, el actor aseguró que será papá y pese a que nunca mostró su interés en convertirse en progenitor, aparentemente el tiempo confirmó que está listo para esta nueva etapa de su vida.

Con mucha emoción, les quiero decir para que no haya rollos de prensa que ayer en la noche me enteré de que voy a ser papá. Estoy muy contento y todavía no lo puedo creer.

