Sophie Turner y su romántico encuentro con un aristócrata inglés en medio de su batalla legal con Joe Jonas

Las calles parisinas fueron testigos de un emotivo resurgimiento en la vida amorosa de Sophie Turner este fin de semana, justo en medio de su compleja batalla legal con su aún esposo Joe Jonas. La estrella de “Juego de Tronos” fue sorprendida en pleno acto de cariño, compartiendo un tierno beso con el aristócrata británico Peregrine “Perry” Pearson, de 29 años, uno de los solteros más codiciados de Inglaterra, según el prestigioso medio “The Sun”.

El encuentro entre Sophie Turner y Perry Pearson ocurrió a plena luz del día, en la mañana de un sábado soleado, en la estación de tren Gare du Nord de París. Según un testigo presencial, la pareja parecía disfrutar de una conversación animada y compartía risas. “Llegaron juntos al lugar de recogida de los choferes fuera de la estación. Parecía que ambos habían llegado en el Eurostar desde Londres”, declaró el testigo. El momento culminó con un romántico beso, aunque las imágenes captadas ocultan sus rostros. Sophie Turner lucía su cabello recogido en una trenza baja y una gorra de béisbol roja, mientras que tanto ella como Perry Pearson optaron por ocultar sus rostros detrás de gafas de sol negras.

Sophie Turner was pictured sharing a passionate kiss with aristocrat Peregrine Pearson in Paris. pic.twitter.com/VYPT2ifMdO

— @21metgala (@21metgala) November 2, 2023