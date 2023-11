Misteriosa compañía de Matthew Perry antes de su fallecimiento revela detalles cruciales

El inesperado fallecimiento de Matthew Perry, conocido por su icónico papel como Chandler Bing en “Friends”, ha dejado consternados a sus fanáticos en todo el mundo. El actor de 54 años murió sin previo aviso, y aunque las investigaciones aún continúan, las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio.

Un giro inesperado en esta trágica historia ha puesto de relieve la presencia de una misteriosa mujer en las últimas horas de la vida de Perry.

Las imágenes que circularon en internet mostraron a Matthew Perry compartiendo un almuerzo con una joven en el Hotel Bel-Air el viernes 27 de octubre. Según testigos, estuvieron en la mesa durante más de una hora antes de retirarse juntos. La identidad de esta mujer se ha revelado como Athena Crosby, una reportera, modelo y actriz de 25 años, de origen estadounidense-venezolano.

EXCLUSIVE: Beauty queen Athenna Crosby claims she was spotted having lunch with 'close friend' Matthew Perry a day before his death – and he was 'happy and vibrant' https://t.co/R40uOtcc3f pic.twitter.com/68QkmcHJYK

— Daily Mail US (@DailyMail) November 1, 2023