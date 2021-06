Seguidores de Lucero y Mijares viralizan caída de los cantantes

Lucero y Mijares han logrado captar la atención de sus seguidores con un regreso a los escenarios juntos y por supuesto, algunos recordaron anécdotas que vivieron cuando la pareja era un matrimonio estable.

Desde hace unos días, los seguidores volvieron a viralizar la divertida caída que tuvieron Lucero y Mijares en uno de los eventos privados a los que acudieron cuando eran pareja en 2011.

Aparentemente toda la familia se encontraba disfrutando de un partido del hijo mayor de la pareja, cuando las sillas en las que se encontraban Lucero y Mijares se tambalean y hacen caer a algunos de los presentes.

La grabación ha sido difundida de nuevo en redes sociales, acumulando más de 350 mil reproducciones y por supuesto, aunque fue compartida en Facebook ha logrado viralizarse y ser uno de los momentos más compartidos en la red.

Tras su presentación en vivo, algunos rumores aseguraban que el novio de Lucero no deseaba que su pareja se presentará junto a su ex marido, sin embargo, hasta ahora es un rumor que no ha puesto fin a las futuras presentaciones de los famosos.

¡Se pasan!

Lucero Mijares impacta al aparecer con maquillaje

Lucero y Mijares cantaron “El Privilegio de Amar” junto a sus dos hijos

Lucero y Mijares juntos en ¡un concierto virtual!