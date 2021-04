Lucero y Mijares juntos en ¡un concierto virtual!

Durante la tarde del 7 de abril, fanáticos de Lucero y Manuel Mijares saltaron de la emoción al conocer que luego de su divorcio hace 10 años, la pareja volvería, pero no románticamente sino arriba de un escenario.

Los cantantes ofrecerán un concierto el próximo 22 de mayo, a través de un concierto vía ‘streaming’ y por supuesto, fanáticos han apostado por la presencia de su hija menor, Lucerito, quien ha cantado con ambos de manera inesperada y encantando al público.

View this post on Instagram

“Siempre amigos”, será el concierto virtual, que será transmitido a nivel mundial y como era de esperarse, los boletos ya están disponibles a través de eTicket Live, con un costo de 500 pesos a público en general y a clientes de Citibanamex con un precio de 350 pesos.

El show iniciará en punto de las 20:30 horas, y por supuesto, todas las redes han reaccionado de la mejor forma a este concierto, en espera de que no sea solo una fecha sino el inicio de una serie de conciertos durante esta pandemia.

Got my ticket 🎟 already !!!! 🥺 May 22 come quick pic.twitter.com/LU5ebsc9Ms

— Fan de Lucero y LuceroMiJares (@lunfer4ever) April 7, 2021