Sabrina Sabrok le da la bienvenida al cine para adultos al hijo de Yahir

En los últimos días ha causado revuelo la decisión que tomó Tristán Othón, hijo del cantante Yahir, al anunciar que se dedicará de lleno al cine para adultos y destapó su bisexualidad, aunque el cantante aseguró que no le molesta en absoluto su sexualidad, no puede aceptar sus adicciones y la manera en la que se está exponiendo.

Durante una emisión especial de Chisme No Like, donde los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani hablaron de temas tabu en el programa ‘Empoderadas y encueradas’ con Fernanda Tapia, Sabrina Sabrok, Celia Lora y Noelia, en una intervención pidieron su opinión sobre la incursión de Tristán en el mundo del cine para adultos a Sabrina.

La modelo argentina le brindó su apoyo y respaldo a Tristán, ahora que decidió dedicarse al cine para adultos además aplaudió que el joven esté luchando por hacer lo que le gusta.

“Pues el mensaje que le daría es, si eres mayor de edad no tiene por qué pedirle permiso al padre, uno si es independiente y si no depende de económicamente de nadie, no tiene porqué pedirle permiso y si le pide permiso y la persona no lo pela, entonces que siga haciendo sus cosas, las tiene que hacer porque es lo que le gusta, el día de mañana se va arrepentir, uno tiene que decidir por uno mismo”, respondió la argentina.