Yahir rompe el silencio sobre la bisexualidad de su hijo. Luego de que Tristán diera a conocer que tiene una preferencia sexual diferente, los rumores de la lejanía entre padre e hijo no se hicieron esperar.

De acuerdo con el ex integrante de La Academia, para él no tiene nada de malo que el chico de 23 años de edad sea bisexual. Sin embargo hay otros aspectos de la vida de su hijo en los cuales no coincide.

“Que sea bisexual a mí, la verdad, no me molesta en absoluto. Lo que sí es la cuestión de cómo se expone, que no tiene filtros, que se deja ir absolutamente con todo”, detalló.

Yahir dice que está preocupado por los problemas de drogas por los que atraviesa Tristán. Además de que no está de acuerdo en que se quiera convertir en actor porno (por su cuenta de Only Fans).

De igual forma, el intérprete destacó que el joven ha sido llevado en diversas ocasiones a centros de rehabilitación, pero no han tenido efecto.

“La verdad parece que estoy viviendo una pesadilla, ¿no?. Tenemos muchísimo tiempo en una guerra contra las adicciones. Mi hijo está en una recaída muy fuerte después de varios centros de rehabilitación. Y es muy triste enterarme de que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes”, comentó.

Finalmente, Yahir asegura que Tristán tiene todo su apoyo, pero no en acciones que lo perjudiquen. Pues tanto su carrera en Only Fans como el consumo de drogas es algo en lo que nunca aprobará.

“Me pide a mí que yo sea su cómplice en la cuestión de la adicción y yo no puede ser, yo no puedo apoyarlo en eso. Él me lo pide y no lo puedo apoyar con las ideas de ser actor porno, tampoco con las ideas de seguirse drogando”.

Hijo de Yahir destapa su sexualidad y le tiene una sorpresa a sus fans