Reavivan rumores del romance entre Selena Gomez y Chris Evans

El fandom continúa buscando la manera de vincular sentimental a Selena Gomez y Chris Evans, hace unas semanas viralizaron imágenes en las que supuestamente habían sido captado juntos, sin embargo, algunos fanáticos revelaron que se trataban de fotos tomadas en momentos diferentes.

Agregado a esto un vídeo donde aparece Chris Evans tocando el piano, algunos usuarios de las redes sociales encontraron una silueta morena en un reflejo en la superficie negra del piano que tocaba en un vídeo que colgó y eliminó en sus historias breves de Instagram en cuestión de segundos.

Ahora mismo circula nuevamente una imagen de Selena Gomez usando un suéter casi idéntico al que usó el actor hace algunos años.

Todo comenzó debido a una publicación que realizó Taylor Swift a través de TikTok, donde aparece usando este suéter de punto en color beige claro muy parecido con el que Chris luce en la película ‘Puñales por la espalda’.

A pesar de que no es la misma prenda, fanáticos han interpretado esto como un guiño a su romance. Por su parte Chris Evans, juró nunca volver a usar un suéter de ese tipo tras inspirar una serie de memes con su sex-appeal a prueba de cualquier prenda. Sin embargo, apareció con uno muy parecido en Instagram el año pasado.

View this post on Instagram

Las especulaciones de este romance iniciaron desde el pasado mes de agosto cuando Selena confesó en el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen confesó que su crush es Chris Evans y aseguró que le parece que “es muy lindo”, incluso agregó que “creía que lo amaría”, posteriormente el actor comenzo a seguirla en Instagram.