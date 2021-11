Buscan al propietario de un billete de 50 pesos con emotiva leyenda

A través de Facebook una mujer conmovió a los usuarios de la plataforma al colgar la fotografía de un billete de cincuenta pesos y con un emotiva leyenda.

Ahora todo Internet está buscando al dueño de este billete especial, ya que se trata del último domingo que le dio su abuelo y quieren que el propietario lo tenga de regreso.

“Último domingo del abuelo”, se puede leer en la leyenda, de acuerdo a la usuaria Glez Mari originaria de Guadalajara, Jalisco compartió la imagen junto con la historia de cómo llegó a sus manos.

“Hola!! Me dieron este billete en un cambio y a lo que dice me imagino que es el último domingo que recibió de su abuelito. Me imagino que por eso hasta lo marcó y quiso conservarlo. Desconozco las causas del porqué tuvo que pagar con ese billete. Pero si tu lo reconoces, escríbeme para regresarlo y puedas conservar ese bonito recuerdo. Sólo dime cómo se llama tu abuelito, para saber que es tuyo. Compartan para llegar a su dueño”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook”, se puede leer en el post.