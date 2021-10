Difunden imágenes de Selena Gomez y Chris Evans supuestamente juntos

Los rumores de un supuesto romance entre Selena Gomez y Chris Evans siguen creciendo a través de las redes sociales, esto después de que el actor y protagonista de ‘El Capitán América’ de Marvel mostrara su interés por la cantante.

Todo comenzó el pasado 28 de septiembre, cuando Chris Evans comenzó a seguir a través de su cuenta de Instagram a Selena Gomez, por lo que los rumores de cierto interés romántico comenzaron a surgir en otras plataformas.

Ahora usuarios de Twitter se han encargado de emparejar a los famosos actores difundiendo fotografías en las que supuestamente estarían saliendo, pues aseguran que en las imágenes que han compartido han sido captados en los mismos lugares.

EXCLUSIVE: Chris Evans and Selena Gomez was spotted leaving the same restaurant, the two superstars started following eachother recently on IG too 👀

rumours been saying that they're dating ! pic.twitter.com/HRqxIsnasf

— RIRI🔪 (anti cupcakes) (@itaintriri) October 1, 2021