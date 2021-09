Chris Evans muestra interés por Selena Gomez

La vida privada de Chris Evans siempre la ha mantenido bajo mucha reserva por lo que en cada oportunidad que surge de vincularlo sentimentalmente con alguien que podría haber conquistado su corazón se vuelve tendencia.

En las recientes horas ha trascendido que el actor estaría interesado en la cantante Selena Gomez. Y es que los rumores indican que Chris Evans podría estar enamorado de la cantante.

Todo esto debido a que el actor comenzó a seguir a Selena Gomez en Instagram, el fandom de la interprete no dejó escapar esta actividad en redes sociales y comenzaron las especulaciones.

chris evans followed selena on instagram i’m screaming pic.twitter.com/odH6WB0cDv

En las últimas horas las teorías han comenzado a circular entre los usuarios de las redes sociales, comenzaron a recordar que la misma Selena Gomez confesó estar un poco enamorada del actor.

Así han reaccionado usuarios en redes sociales.

WHAT. A. DREAM😯

– Chris Evans | Selena Gomez, Yes, I. AM.EXPLODING INTO FIVE MILLION PIECES. 🚨 pic.twitter.com/v6q7WWGhMS

— lovely (@ylonaaaa097) September 28, 2021