Rihanna termina con A$AP Rocky por supuesta infidelidad

La empresaria, Rihanna se encuentra en la recta final de su embarazo, sin embargo, señalan que habría terminado con A$AP Rocky por una supuesta infidelidad.

Fue a través de la cuenta de Tiwtter del influencer y periodista de moda, Louis Pisano @LOUIS_via_ROMA donde se dio a conocer la noticia, dando detalles de la historia.

De acuerdo a lo escrito por Louis Pisano, la mujer con la que habría engañado el rapero a Rihanna es la diseñadora de zapatos Amina Muaddi, misma con la que Rihanna ha colaborado en su marca Fenty’s.

Rihanna & ASAP Rocky have split. Rihanna broke up with him after she caught him cheating with shoe designer Amina Muaddi.

También en la serie de tuits asegura que la relación entre Amina y A$AP no es nueva pues la diseñadora colaboró con el rapero hace años en una colección de zapatos.

ASAP & Amina is not new though as she was seeing him years ago and also collaborated with him on a collection of shoes.

— LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022