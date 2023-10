Revelaciones sobre el supuesto complot de Gerard Piqué y su padre contra Shakira

Las aguas turbulentas del mundo del espectáculo vuelven a agitarse con nuevas y sorprendentes revelaciones sobre el supuesto complot que involucra a Gerard Piqué y su padre, Joan Piqué, en un intento de perjudicar a la reconocida cantante Shakira. Las acusaciones, surgidas gracias a las declaraciones del paparazzi español Jordi Martín, han dejado atónitos a los fanáticos y a la industria del entretenimiento.

En una entrevista exclusiva con el programa peruano “Amor y Fuego”, Jordi Martín compartió detalles de lo que él describe como una maquinación elaborada para desprestigiar a la artista colombiana tras el lanzamiento de su más reciente sencillo. Según Martín, Gerard Piqué, dueño de la Kings League, habría cerrado un acuerdo con MediaSet España, que opera Telecinco, para los derechos televisivos de la Kings League. Coincidentemente, este acuerdo se produce justo cuando varios exempleados de Shakira han presentado denuncias de presunto maltrato laboral, siendo Telecinco el medio que ha dado amplia cobertura a estas acusaciones.

Pero el escándalo no se detiene ahí. Jordi Martín también sugiere que las acusaciones de fraude fiscal presentadas por la Hacienda Española contra Shakira en 2018 podrían haber sido provocadas por el padre de Gerard Piqué, Joan Piqué, quien tenía responsabilidades contables en un conglomerado de empresas relacionadas con la cantante. Esta situación habría contribuido al supuesto delito fiscal, según el paparazzi.

El impacto de estas revelaciones no se limita al ámbito profesional, ya que Shakira expresó sus críticas hacia su exsuegro en la canción “El jefe”, en colaboración con Fuerza Regida, donde canta: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura.”

Martín también insinuó que Gerard Piqué podría haber estado involucrado en la creación de testimonios en contra de Shakira, que están relacionados con acusaciones de maltrato laboral, lo que ha suscitado aún más interrogantes sobre este controvertido asunto.

El mundo del espectáculo se encuentra en vilo ante estas acusaciones, mientras que Shakira, Gerard Piqué y Joan Piqué no han realizado declaraciones públicas al respecto. Estas nuevas revelaciones prometen desencadenar una serie de acontecimientos que mantendrán a todos los seguidores de esta historia en vilo.