Maluma enfrenta una situación incómoda con un fan durante su gira mundial

Este año ha sido testigo de los éxitos continuos de Maluma, con el lanzamiento de su aclamado álbum “Don Juan” y una emocionante gira mundial que ha llevado su música a múltiples países de Europa y ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, en su última presentación en Nueva York, el cantante colombiano vivió un episodio desafortunado que ha generado controversia.

Durante la actuación, Maluma decidió acercarse más a su público, bajando del escenario para saludar, recibir obsequios y tomarse fotos con los asistentes. Lo que comenzó como una interacción amigable tomó un giro incómodo cuando una de sus seguidoras lo tocó indebidamente, en una acción que ha dividido opiniones en las redes sociales.

A pesar de contar con un equipo de seguridad presente, la situación fue incontrolable y la mano de la seguidora se posó en una zona inapropiada del artista. Maluma reaccionó de inmediato, retirando la mano y expresando su descontento en palabras que no pudieron ser escuchadas claramente por el público presente.

El momento quedó capturado en video y se ha vuelto viral en las redes sociales. Mientras algunos condenan el comportamiento de la seguidora, llegando incluso a calificarlo como una agresión sexual, otros han expresado deseos de estar en su lugar. Los comentarios en línea reflejan la división de opiniones, con algunas voces que demandan una acción más enérgica por parte de la seguridad y otros que se centran en la apariencia del cantante.

Maluma reacts to a fan inappropriately touching him at his concert. pic.twitter.com/8aqLJfS9mS

— Pop Crave (@PopCrave) October 8, 2023