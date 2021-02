Pedrito Sola y Linet Puente se ríen del insulto que se viralizó

Durante el programa del 23 de febrero, Pedrito Sola confirmó haberle dicho “mam…na” a su compañera de ‘Ventaneando’, no sin antes, advertir que no fue con mala intención, si no porque así se llevan.

La semana pasada, Pedrito llamó mam…na a su compañera, luego de que Linet comenzó a realizar algunas preguntas al Chef Stovell, hecho que hizo reaccionar de esta forma al periodista que se viralizó junto a Mónica Castañeda, quien se burló del momento.

Pero fue durante las últimas horas, cuando Pedrito confirmó haberlo dicho y ante esto, recibió una risa de Linet, quien aseguró que en ocasiones lo ha llamado “viejito amargado”, pero que no recibió el insulto con mala intención, ya que es su forma de convivir.

El nuevo vídeo de esta reacción ya recorre la web y han confirmado que lejos de enemistarlos, entre ellos existe una gran amistad.

