Livia Brito revela que sufrió depresión por la pandemia

A casi siete meses del escándalo en el que se vio envuelta Livia Brito, la cubana está a punto de regresar a la pantalla chica. Sin embargo, reveló que sufrió de depresión debido a la pandemia por la crisis sanitaria que vivimos todavía.

Fue para el programa ‘Despierta América’ que hizo esta confesión.

“Sí hubo un tiempo en que me deprimí por no poder salir, por no poder hacer las cosas que estoy habituada, yo soy una mujer que siempre está como en mucho movimiento, y el ejercicio me ayudó a esto, como a salir de esta depresión, de no tener nada qué hacer”.