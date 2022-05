Paulina Goto denuncia momento aterrador que vivió en transporte privado

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que Paulina Goto realizó una denuncia pública, tras vivir un momento de angustia mientras iba a bordo de una unidad de trasporte privado.

La actriz mandó un mensaje a sus fieles seguidoras para prestar atención a la intuición.

En la descripción de cómo ocurrieron los hechos Paulina detalló que se sintió insegura por que el conductor no le permitía mantener la ventana del pasajero abierta.

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”, relató.