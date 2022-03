Cuestionan a Paulina Goto si tuvo una relación con Pedro Damián y pide no presionar a víctimas

Durante muchos años se ha especulado sobre una posible relación entre el productor Pedro Damián y Paulina Goto, quien le lleva 38 años a la joven actriz.

Tras las declaraciones de Sasha Sokol en redes sociales, sobre el abuso que vivió por parte de Luis de Llano, la prensa volvió a abordar el tema con Paulina Goto quien apoyó a la cantante, llamándola valiente por levantar la voz y al ser cuestionada sobre su relación con el productor la actriz decidió evadir el tema.

“Me parece muy valiente de su parte salir a hablar después de tanto tiempo, yo creo que cada quien tiene su proceso y es algo muy personal que no hay que presionar”, expresó Goto sobre Sasha y al ser cuestionada sobre Pedro Damián agregó “mira yo no voy a hablar de eso, como lo dije y salí a aclarar hace muchísimo tiempo, me da gusto que Sasha haya salido, es conmovedor, es inspirado, es valiente y es personal”, detalló.

Sobre lo que vivió en esos momentos cuando crecieron los rumores, Paulina Goto señala que fue muy fuerte pues estaba muy chica y era su primera experiencia en televisión, además considera que fue una etapa muy fuerte en su vida.

“Ahorita ya estoy muy tranquila, estoy en paz y por eso ya no me interesa a mi hoy, remover y hablar y salir a dar explicaciones, apoyo el movimiento feminista, siempre lo voy a hacer y es una desicion muy personal y es el proceso de cada quien, y creo que también como prensa y medios de comunicación creo que sería chido, no presionen a la gente, que de cada quien cuando este lista, salga a contar su historia pues qué chingón y si no también, oye es muy respetable”.