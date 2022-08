Pablo Montero ofrece disculpa pública a la reportera que agr3di0

Después de que se hicieran públicos los videos donde Pablo Montero reacciona de manera violenta en contra de una reportera de ‘Ventaneando’, este inicio de semana el cantante decidió responder ante el llamado del programa y ofreció una disculpa a la periodista de espectáculos.

En la transmisión de este inicio de semana, mostraron los videos que se viralizaron en redes sociales donde queda expuesta la violencia con la que actuó Pablo Montero y además se realizó una videollamada con Italia Herrera, la reportera quien confesó que fue privada de su libertad por unos minutos.

Durante la conversación, Italia aseguró que se encontraba en la Fiscalía del estado donde comenzó una acción legal en contra del cantante y quien sea responsable de lo que ocurrió, finalmente dio a conocer que la cantidad que debe pagar Montero por los daños.

Por su parte, Pablo ofreció una disculpa publica a la periodista, aceptó que actuó mal y que le incomodó la pregunta sobre el ingreso a una clínica de rehabilitación porque estaba en compañía de un niño y ante la pregunta de Pati Chapoy sobre su adicción, el cantante aseguró que se ha mantenido sobrio.

“Esa pregunta siempre la he contestas, pero por lo que me puse así fue que estuviera el niño a mi lado”, contestó Pablo y Pati preguntó: “¿Ya te está afectando el alcohol?” a lo que Pablo dijo: “Yo estaba bien., al cien por ciento, me he estado cuidando mucho, estoy en una disciplina entre semana”.