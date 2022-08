Yalitza Aparicio sorprende al aparecer con radical cambio de look

La actriz Yalitza Aparicio sorprendió nuevamente al protagonizar la portada de Harper’s Baazar, donde además de modelar vestida de Prada y usando joyería Cartier, la oaxaqueña también cautivó a sus más fieles seguidores al cambiar radicalmente de look.

A través de su cuenta verificada de Instagram, en donde Yalitza acumula más de 2 millones de seguidores, compartió la sesión de fotografías que formaron parte de la prestigiosa revista de Estados Unidos para la edición de agosto.

“A veces los cambios no caen mal ❤️ Gracias @majoguzman y a todo el equipo de @harpersbazaarmx por darme esta apertura para poder experimentar y mostrar un look diferente”, escribió la oaxaqueña en la descripción de la publicación donde aparece modelando más atrevida que nunca.

En la primera fotografía aparece usando una falda negra con transparencias, un top ajustado y la sorpresa se la lleva con su nuevo flequillo.

Durante la entrevista con la revista Aparicio expresó lo que significa este nuevo logro para ella.

Además del nuevo fleco que lleva Yalitza, también se recortó la cabellera a la altura de los hombros. Yali no solo continúa su carrera como actriz, incluso recientemente se estrenó el adelanto de ‘Los Espookies’, una serie de HBO, también ha seguido como modelo y en los últimos años ha participado en revistas importantes como Marie Clarie, Percha y S Moda.

“Claro está, nunca voy a dejar de hablar de los pueblos indígenas, de mi tono de piel, y más, ya que me siento muy orgullosa de quien soy y de dónde vengo, pero también la gente hoy día me ubica como un ejemplo a seguir, luego de romper con los estereotipos que me encasillaban”, recalcó la actriz de 28 años.