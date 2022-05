Christian Nodal arrepentido por su actitud tras romper con Belinda

El cantante realizó una larga transmisión en vivo donde se destapó literalmente y dejó claras varias cosas entre sus más fieles seguidores, la primera de ellas es que por primera vez mostró el enorme tatuaje que se realizó para cubrir los ojos que se realizó de Belinda.

Durante la transmisión que realizó Nodal en su cuenta oficial de Instagram, ofreció una serenata con sus más exitosos temas y además abrió su corazón para desahogarse de cómo se ha sentido en los últimos días por todo el ‘hate’ que ha recibido por parte de los usuarios en redes sociales.

“Ya voy a empezar a compartirles más cosas de mi vida, porque me están pasando cosas muy bonitas, pero a mi me daba miedo abrirme con ustedes porque últimamente se me han ido encima, me entienden. Yo claro que la he cagado, es como una reacción y todo, pero yo soy un ser humano, y me he arrepentido de corazón”, expresó Nodal.