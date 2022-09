Natália Subtil confiesa que Sergio Mayer Bretón quería meterla como diputada

Desde hace unas semanas Sergio Mayer Mori, su papá Sergio Mayer y la modelo Natália Subtil, han protagonizado una gran polémica llena de declaraciones mediáticas, todo por la pensión alimenticia que el joven actor no ha cumplido por un largo tiempo.

La modelo brasileña realizó una gira de medios para exponer la problemática que vive al no recibir el dinero que requiere para la manutención de la pequeña que engendró con el hijo de Bárbara Mori.

En una reciente entrevista relató su historia completa en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘El Minuto que Cambió Mi Destino’, donde reveló que Sergio Mayer Bretón nunca estuvo de acuerdo con la relación y se expresaba muy mal de ella con su hijo.

Tras la batalla mediática que han enfrentado, Natália Subtil le pide al abuelo de su hija que ya no se meta en el problema que tiene con Sergio Mayer Mori.

Sobre Mayer Bretón, Natália confesó que el productor quería meterla en la política.

“Me quería poner a trabajar en la política, (Decía) ‘tú te llevas muy bien con las mujeres y los niños, ¿no quieres ser diputada?’. Primero no soy ni mexicana, no puedo trabajar en la política de un país donde no nací, no sé si nacionalizándome se puede pero es tanto o te ayudo o estamos en guerra… Yo no puedo estar donde no sé qué hacer, creo que hay muchas personas que están en un lugar donde no saben lo que están haciendo por dinero o por lo que sea pero yo nunca aceptaría algo de tanta responsabilidad”.