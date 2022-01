Mujer que difundió vídeo de Eduin Caz no le teme a la Ley Olimpia

Fue a principios de diciembre cuando Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme se vio envuelto en un escándalo debido a que una mujer llamada Stephanie Hernández aseguró que había pasado una noche con el cantante, incluso compartió un vídeo en el que comprobó que le había sido infiel a su esposa hace dos años.

Aunque Eduin grabó un vídeo donde admitió dicha infidelidad, pero aseguró que Stephanie trató de extorsionarlo, por lo que le contó todo a su esposa Daisy Anahy. Después de más de un mes, la joven revivió la noche que pasó con el famoso en una entrevista con ‘Ventaneando’.

Durante la entrevista detalló que su encuentro sexual con Eduin ocurrió después de un concierto de Grupo Firme, incluso dio detalles de cómo se conocieron y aseguró que todos sus compañeros supieron que habían tenido una aventura hasta su hermano, puedes ver estas declaraciones a partir del minuto 23:42 del siguiente vídeo.

Ante las acusaciones de extorsión que supuestamente Stephanie le hizo a Eduin Caz, la joven explicó que nunca lo hizo y de haberlo hecho estaría en la cárcel por es un delito. Además agregó que no le teme a la Ley Olimpia ya que lo grabó durmiendo y no fue un vídeo sexual.

“Eso no es cierto Si yo lo hubiera extorsionado, eso es un delito, yo estuvieran en la cárcel. No procede, yo consulté con mi abogado y tampoco procede la Ley Olimpia, aunque sí respalda a hombres y mujeres, pero no fueron imágenes sexuales, imagínate si fuera un delito grabar a alguien dormido”, señaló Stephanie en el minuto 35:28.