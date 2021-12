Joven que difundió vídeo junto a Eduin Caz le responde al cantante

Este fin de semana el cantante Eduin Caz estuvo en el ojo del huracán al destaparse una infidelidad que terminó admitiendo, sin embargo, aseguró que la joven que difundió el vídeo en el que aparece acostada junto al famoso, intentó extorsionarlo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que Caz colgó un vídeo explicando esta supuesta extorsión, pero inmediatamente, la joven identificada como Stephanie Hernández, respondió por medio de sus historias breves de la plataforma.

“Que no me topa? Eso no decía cuando estaba arriba de mi verdad? yo jamás quise extorsionar a nadie, la raza que me conoce sabe que yo no soy así, yo tengo mi propio dinero que me gano trabajando, no necesito hacer cosas así, pero equis”, escribió la joven para defenderse y asegurar que lo exhibió porque es un mujeriego. Además compartió una frase como burla a las declaraciones de Eduin Caz.