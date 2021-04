Muere Joseph Siravo, actor de ‘Los Soprano’

Durante el fin de semana el actor Garry Pastore, confirmó que su amigo Joseph Siravo, conocido por su papel como Johnny Soprano en la serie ‘Los Soprano’, murió el 11 de abril.

El actor luchaba contra el cáncer de próstata que padecía desde 2017 y finalmente murió a los 64 años de edad.

Mientras tanto, su hija compartió a través de redes cómo fueron las últimas horas de vida de su padre y por supuesto, agradeció haber pasado tiempo a su lado.

Compañeros de la serie de HBO, lamentaron esta perdida y por supuesto, destacaron su talento y su carisma, el cual logró conquistar a muchos televidentes que fueron cautivados por su personaje.

Just heard Joe passed away. A talented and lovely man. A perfect Johnny Boy Soprano. Took this at the workshop of Piece of My Heart, Bway show about Bert Berns. Deepest condolences to his family and friends. https://t.co/x2JeztpCIk

— Maureen Van Zandt (@MVZaGoGo) April 11, 2021